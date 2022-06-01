شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة الدعم لمجلس القيادة اليمنى فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن جابرييل مونويرا فينيالس استمرار الدعم الأوروبي لمجلس القيادة في مختلف المجالات.

وأضاف، خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي مع مجلس القيادة اليمنى، أن دول الاتحاد ستكون إلى جانب مجلس القيادة "على طول الطريق" في تعزيز جهوده الجارية لتحسين الخدمات، ووضع الاقتصاد، وحضور المرأة على مستوى صنع القرار وبناء السلام.



ومن جانبهم، أعرب السفراء الأوروبيون عن ارتياحهم لتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية لما فيه وحدة واستقرار العمل الحكومي من "العاصمة المؤقتة" عدن والمحافظات المحررة.