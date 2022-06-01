شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: الوباء فرض حتمية التحول نحو الرقمنة فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الرقمنة والإحصائيات الجزائري حسين شرحبيل، أن جائحة "كورونا" التي شهدها العالم، كانت بمثابة فرصة حتمية للقارة الأفريقية للمضي نحو الرقمنة والاعتماد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال.



وأوضح شرحبيل - خلال كلمته، في اليوم الثاني من انطلاق فعاليات القمة الأفريقية للرقمنة، المنعقدة بالجزائر العاصمة - أن الوضعية الصحية التي عاشها العالم، وعاشتها الجزائر كانت إنذارًا للوضعية الرقمية في بلاده، غير أنها كانت فرصة لتدارك الوضع وحتمية المضي نحو الرقمنة والإحصاء في كل القطاعات.



وأضاف وزير الرقمنة الجزائري أن بلاده تبذل حاليًا جهودًا كبيرة في تفعيل تحولها الرقمي بفضل مجموعة من التدابير، مشيرًا إلى أن الجزائر تسعى دائمًا إلى تقوية ودعم العلاقات مع الدول الأفريقية في هذا المجال.



واستطرد قائلاً إن الحكومة الجزائرية بصدد إعداد قانون للرقمنة بهدف تطوير واستغلال وتأمين البيانات وحماية الحياة الخاصة، وتطوير الأداء الحكومي، والانتقال من الإدارة العادية التقليدية إلى الإدارة الرقمية.



يذكر أن وزارة الرقمنة تم استحداثها منذ عامين في الجزائر لإعداد استراتيجية في مجال الرقمنة مع إعداد السياسات اللازمة من أجل التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية.