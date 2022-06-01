شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة المغربية تفتح تحقيقا بعد تداول فيديو لتعذيب أطفال داخل مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت النيابة العامة المغربية، الأربعاء، تحقيقا بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعرّض أطفال يتابعون دروسا في حفظ القرآن لعقاب شديد وتعنيف من طرف مدرّسهم داخل قاعة تعليم بأحد مساجد منطقة باب تازة بمدينة شفشاون الواقعة شمال المغرب.

وأظهر مقطع الفيديو – تداوله نشطاء مغاربة - مدّرس قرآن وهو يضرب الأطفال القصر بطريقة وحشية وبكل قسوة على أقدامهم باستخدام عصا غليظة، رغم توسلاتهم وبكائهم، فيما كان أحد الأشخاص يساعده على ذلك، في مشهد أثار استنكارا وغضبا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب.

من جهتها، تحركت النيابة العامة المغربية بشفشاون بعد انتشار الفيديو وأمرت بفتح تحقيق قضائي مع المدرس، الذي اعتقلته القوات الأمنية وشرعت في التحقيق معه.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، في بيان اليوم الأربعاء، إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أوقفت شخصا يبلغ من العمر 44 سنة، بعدما ظهر في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعرض أطفال قصر للإيذاء العمدي داخل قاعة للتعليم.