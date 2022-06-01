شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: ناقشنا مع دول الخليج تأثير العقوبات الأوروبية على أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على أهمية التعاون في إطار مجموعة "أوبك+"، وقال إن التفاعل القائم على مبادئ اتفاق "أوبك+" لا يزال مهما ومناسبا لروسيا.

وجاء تصريح الوزير الروسي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في ختام زيارته إلى السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم وأبرز منتجي منظمة "أوبك".

وأشار الوزير إلى أنه خلال المناقشات مع زملائه في دول الخليج العربية، تطرق إلى موضوع تأثير الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على أسعار النفط "حصريا كتأكيد للاتفاقيات في إطار (أوبك+)".

وشدد لافروف على أن "مبادئ التعاون على هذا الأساس (مبادئ اتفاق "أوبك"+) تحتفظ بأهميتها".