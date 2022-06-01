شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل حوثية غربى مدينة تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز حسبما أفادت قناة (اليمنية) الإخبارية اليوم الأربعاء، بأن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لجماعة الحوثي في جبل الاحطوب بجبل حبشي غرب مدينة تعز الواقعة جنوب صنعاء.



وفي سياق متصل .. أفاد المركز اليمني بأن جماعة الحوثى قامت أيضا بقصف مواقع قوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهتي الزنوج والدفاع الجوي شمالي المدينة استمرارا في خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية التي من المقرر أن تنتهي غدا (الخميس).



وكان الجيش اليمني في محور تعز رصد 1666 خرقا للهدنة الأممية ارتكبتها جماعة الحوثى منذ بدء سريان الهدنة في الثاني من شهر أبريل الماضي وحتى الـ25 من شهر مايو الماضي.



وبسحب التقرير الصادر عن محور تعز، طالت الخروقات مواقع الجيش والأحياء المكتظة بالسكان داخل المدينة والمناطق والقرى الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين خارج مدينة تعز، ونتج عنها استشهاد ما لا يقل عن 8 بينهم مدنيين اثنين وجرح 58 بينهم 17 مدنيا بينهم أطفال ونساء.