دولة الإمارات تفوز برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

فازت دولة الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والتي تضم 100 دولة وتضمن الوصول العادل والسلمي للفضاء لهذه الدول.



وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بانتخاب المهندس عمران شرف رئيسا للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء.

وقال الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "انتخاب ابن الإمارات المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، رئيساً للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.. إنجاز جديد للدولة يجسد تقدير العالم لبرامجها وإسهاماتها في مجال الفضاء.. نتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة هذه اللجنة لتنفيذ أهدافها ومشاريعها".

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قائلا: "فخور بفوز الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والتي تضم ١٠٠ دولة وتضمن الوصول العادل والسلمي للفضاء لهذه الدول، فخور بابن الإمارات عمران شرف تقلده هذا المنصب الدولي الرفيع.. شباب الإمارات أوصلونا للفضاء ويقودون ملفات عالمية ويديرون مؤسسات دولية".

ويشغل عمران شرف منصب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ لدى مركز محمد بن راشد للفضاء، ويتولى مع فريقه مسؤولية تطوير وإطلاق وتشغيل مسبار الأمل، المركبة الفضائية للمشروع.

بدأ عمران شرف عمله على المشروع من وضع المفهوم الأولي، مروراً بتطوير القدرات والشراكات اللازمة في مركز محمد بن راشد للفضاء، لتنتقل معه المؤسسة من التركيز على الأقمار الصناعية المخصصة لرصد الأرض، إلى تطوير بعثات استكشاف الكواكب.

وبدأت مسيرته المهنية كمهندس متمرس ومتخصص في الإلكترونيات والأنظمة، وتدرب في الولايات المتحدة وكوريا، حيث تولى مسؤولية تطوير وتنفيذ نظام المعالجة الفرعي للتحكم والبيانات في القمر الصناعي للتصوير عالي الدقة على مدار الأرض المنخفض دبي سات-1، وأشرف على تطوير نظام المعالجة الفرعي للتحكم والبيانات والنظام الفرعي لإلكترونيات الحمولة في القمر الصناعي دبي سات-2، بالإضافة إلى عمله كمهندس أنظمة في المشروع.