شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتسلم 50 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى من قوات سوريا الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأربعاء، عن تسلم قوات سوريا الديمقراطية 50 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي.