شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعمم طلب اعتماد 11 مايو يوما للتضامن مع الإعلام الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، انها استكملت كل الإجراءات والاتصالات من أجل اعتماد طلب دولة فلسطين الذي قدمته وزارة الاعلام باعتماد يوم 11 مايو من كل عام، الذى يوافق يوم استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، "يوماً للتضامن العالمي مع الإعلام الفلسطيني".

ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد السفير أحمد الخطابي على أن الجامعة العربية عممت طلب دولة فلسطين على كافة بعثاتها ومندوبياتها الدائمة وكل ذي صلة تمهيداً لاعتماده خلال الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب.

كانت وزارة الإعلام الفلسطينية قد قدمت طلباً الى جامعة الدول العربية في 11 مايو الماضي، طالبت فيه بتخليد هذا اليوم وتحويله إلى "يوم للتضامن العالمي مع الإعلام الفلسطيني"، بحيث تسلط فيه الأضواء على القضية الفلسطينية وعلى المشهد الإعلامي في فلسطين.