شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: استرداد الأموال المنهوبة "حاجة وطنية مُلحّة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن استرداد الأموال المنهوبة يعد حاجة وطنية مُلحّة، مشددا على ضرورة تشريع قانون "استرداد عائدات الفساد".

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس العراقي برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد الساعدي، حيث شدد صالح على الدور المهم للهيئة في مكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام وغلق منافذ الفساد، لافتا إلى مخاطر استمرار الفساد في إضعاف المؤسسات والتأثير سلبا على فرص الاستثمار والإعمار في البلاد".



كما شدد الرئيس العراقي على "ضرورة إقرار مشروع قانون استرداد عائدات الفساد المقدم من الرئاسة العراقية، ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية، خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة، إلى جانب الحاجة لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".



وأكد ضرورة تفعيل كافة الإجراءات القانونية والعملية في مكافحة الفساد وعبر إجراءات غير تقليدية بخطوات استباقية رادعة وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد، والاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة في هذا الشأن.