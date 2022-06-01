شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 4 شخصيات نسائية بـ المجلس البلدى فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس الوزراء الكويتي أسماء الأعضاء الستة المعينين في المجلس البلدي تمهيداً لصدور مرسوم أميري بتعيينهم، ومن بينهم 4 سيدات، في سابقة فريدة في البلد الخليجي، وذلك بحسب بيان أصدرته سفارة الكويت لدي القاهرة الأربعاء.

وذكر البيان أن تلك هي المرة الأولي منذ 91 عاماً، العناصر النسائية التي ضمتها القائمة هي منيرة الأمير، وشريفة الشلفان، وعلياء الفارسي، وفرح الرومي، إضافة الي اثنين من الكوادر الشابة.

وكانت الكويت قد شهدت انتخابات محلية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي أواخر الشهر الماضي أسفرت عن فوز 10 أعضاء بالإضافة الي 6 أعضاء يعينهم أمير البلاد.

وشدد بيان لمجلس الوزراء الكويتي على أهمية تعزيز دور المجلس البلدي في ممارسة مهامه ومسؤولياته، مشيراً إلى تضافر الجهود لتسريع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها الكويت .

من ناحيتها، وجهت وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس التهنئة للأعضاء المعينين في المجلس البلدي واشارت إلى أن تعيين 4 كويتيات سابقة تاريخية وتجربة فريدة في تاريخ المجلس البلدي، وتأكيد على ضرورة تمكين المرأة الكويتية وتعزيز دورها ودعم جهودها من خلال اختيار شخصيات نسائية تمتلك الخبرات والمؤهلات الأكاديمية والفنية بشكل يؤهلهن لممارسة دورهن المنتظر في المجلس البلدي و المقرر أن يبدأ أعماله خلال يونيو الجارى.