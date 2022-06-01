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العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة التنظيمات الإرهابية فى صحراء الجزيرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية لملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية في مناطق صحراء الجزيرة وشمال منطقة "الوطا".

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول حسبما أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء، إن "القوات المسلحة تواصل عملياتها البطولية لملاحقة فلول الإرهابيين وتجفيف منابعهم " .


وأشار إلى أن قيادة عمليات الجزيرة، ومن خلال فرقة المشاة السابعة للجيش العراقي، شرعت بتفتيش مناطق صحراء الجزيرة وشمال منطقة الوطا.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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