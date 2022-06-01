شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة التنظيمات الإرهابية فى صحراء الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية لملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية في مناطق صحراء الجزيرة وشمال منطقة "الوطا".

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول حسبما أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء، إن "القوات المسلحة تواصل عملياتها البطولية لملاحقة فلول الإرهابيين وتجفيف منابعهم " .



وأشار إلى أن قيادة عمليات الجزيرة، ومن خلال فرقة المشاة السابعة للجيش العراقي، شرعت بتفتيش مناطق صحراء الجزيرة وشمال منطقة الوطا.

