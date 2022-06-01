عامل يزيد من خطر احتشاء عضلة القلب عند ارتفاع مستوى ضغط الدم.. ما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الطبيب الروسي زاور شوغوشيف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، ما الذي يجب عمله عند ارتفاع مستوى ضغط الدم لتجنب عواقب صحية خطيرة.



ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الكثيرين يذهبون إلى الصيدلية عند ارتفاع مستوى ضغط الدم، لشراء أدوية وفقا لوصفة الصيدلي لتخفيضه. ولكن هذا غير صحيح وخطير. لأن ارتفاع مستوى ضغط الدم يجب مناقشته مع الطبيب، لأن بعض أدوية تخفيض مستوى ارتفاع ضغط الدم قد تنفع شخصا ولكنها تكون ضارة لآخر.

ويقول، "إن الذهاب للصيدلية مع ارتفاع مستوى ضغط الدم لشراء دواء عشوائي وممارسة العلاج الذاتي، أمر خطير جدا. مع العلم أن الصيدلي لا يتحمل أي مسؤولية عن الدواء الذي وصفه للشخص. كما أنه في حال حصول مضاعفات بسبب الدواء لا يمكن للشخص مراجعة الصيدلية لحلها وعلاجها".

ويضيف، إن ممارسة العلاج الذاتي يزيد من خطر احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.

ويقول، "إن علاج أمراض القلب والأوعية الدموية ذاتيا بأدوية عشوائية من الصيدلية التي اشتراها الشخص بنصيحة البائع أو الأصدقاء يؤدي دائما إلى مشاكل كبيرة. وقد أجريت دراسات كبيرة حول هذا الموضوع في إنجلترا وأمريكا. ونتيجة لذلك، ثبت أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم ويعالجون أنفسهم ذاتيا، هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مختلفة، مثل احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والسكري، بنسبة 40 بالمئة".

ويضيف الأخصائي، عند ارتفاع مستوى ضغط الدم والشعور بألم في منطقة الصدر أو الرأس، يجب فورا استدعاء سيارة الاسعاف. لأن الطبيب فقط يمكنه تقييم الحالة الصحية للمريض وهل تتطلب نقله إلى المستشفى أم لا.