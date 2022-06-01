شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. هؤلاء ممنوعون من شرب الشاي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

حذر خبير التغذية الروسي الدكتور يفجيني أرزاماستسيف بعض الفئات من شرب الشاي، لتجنب مضاعفات صحية قد تترتب على ذلك.



ونصح الخبير الروسي من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض الجهاز الهضمي بالامتناع عن شرب الشاي، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأضاف أنه لا ينصح من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم والنقرس والأرق وأمراض المعدة بتناول مشروب الشاي.

وتابع: "تزداد كمية البيورين (Purine) بزيادة كمية أوراق الشاي المستخدمة في المشروب، أي أن من يعاني من النقرس عليه التخلي عن تناول الشاي، أو على الأقل تناول الشاي المخفف".

وأوضح أنه بالنسبة لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، فيجب عليه تناول الشاي بحذر؛ لأن الشاي يحتوي على مادة الكافيين، التي قد تسبب ارتفاعا حادا في الضغط، لذا عليه عدم شرب الشاي المركز".

ولفت الخبير الروسي إلى أن من يعاني من الأرق، عليه التخلي عن شرب الشاي، مشيرا كذلك إلى أن الشاي يمكن أن يفاقم مشكلات في الجهاز الهضمي.

جدير بالذكر أن الشاي أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم بعد الماء، وتتنوع أنواعه ما بين الأبيض والأخضر والأسود. ويتميز الشاي بمذاقه الغني ورائحته الشهية وخصائصه المضادة للأكسدة، إضافة إلى قدرته على تحسين الحالة المزاجية والصحية وتعزيز الطاقة والتركيز.

ويعتقد أن استهلاك الشاي بدأ في شمال شرق الهند وشمال ميانمار وجنوب غرب الصين، لكن المكان المحدد لنمو النبات لأول مرة غير معروف، لكن هناك أدلة على أن الشاي بدأ استهلاكه في الصين قبل 5000 عام.

ويحتفل العالم في الـ21 من مايو/أيار من كل عام باليوم العالمي للشاي، المشروب الأشهر والأكثر انتشاراً في العالم. ويُراد بهذا اليوم تعزيز إجراءات تنفيذ الأنشطة الداعمة لإنتاج الشاي واستهلاكه على نحو مستدام.

ومن أشهر أنواع الشاي، شاي تولسي (الحبق)، وهو يحتوي على الكثير من الفوائد للصحة العقلية، بالإضافة إلى قدرته على التأثير على الحالة المعرفية وتحسين الحالة المزاجية والإدراك.

وهناك أيضا، الشاي الأخضر وهو يعزز من طاقة الجسم، ويساعد على الشعور بالانتعاش والهدوء، كما يعمل على إبطاء امتصاص الكافيين مما يحدث تأثيرا مهدئا يساعد على خفض مستويات القلق.

ويمنع الشاي الأخضر نشاط الأميليز (هرمون التوتر)، بالإضافة إلى أنه يقوي الجهاز المناعي ويطرد السموم من الجسم.

أما شاي البابونج، فإنه يلعب دورا مهما في الحد من مشاعر التوتر والمساعدة على الاسترخاء، والاستمتاع بنوم أفضل، كما أن له دورا في تهدئة أعراض اضطراب المعدة وعسر الهضم.

ويتميز شاي النعناع بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الألم وتقليل مستويات الكورتيزول وعلاج الأمعاء. كما أنه لا يوجد أفضل من شاي النعناع عندما يتعلق الأمر بالصحة العاطفية، فهو معروف بقدرته على تهدئة الحواس وموازنة الحالة العاطفية.

ويرتبط الشاي الأسود باليقظة والطاقة، وهو مستخلص من نبات الكاميليا الصيني، الذي تتأكسد أوراقه بالكامل مما ساهم في تكوين نكهته القوية والداكنة. وكشفت دراسة نشرتها جامعة كوليدج لندن أن شرب الشاي الأسود كل يوم يخفض من مستويات التوتر ويساهم في عودتها إلى طبيعتها وتجديد طاقة الجسم.