شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر محلية حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأدى عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى الى اقتحامات يومية على فترتين صباحية ومسائية من قبل المستوطنين ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.