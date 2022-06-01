شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على طرق علاج الإمساك المزمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

الإمساك المزمن له العديد من الأعراض والمضاعفات ومن الممكن أن يتسبب في الكثير من الأضرار الصحية، إليكم طرق علاج الإمساك المزمن وأسبابه.



يعتبر الإمساك أحد أكثر مشكلات الجهاز الهضمي شيوعًا ما يتسبب في عدم القدرة على التبرز بالشكل السليم، وعادة ما يعاني الأشخاص المصابون بالإمساك المزمن من الانتفاخات والغازات المزعجة، ما يؤدي إلى التأثير على الحياة اليومية.

ومن خلال التقرير التالي نتعرف على أسباب وأعراض وعلاج الإمساك المزمن وأضراره على الصحة.

الإمساك المزمن هو عبارة عن ضعف حركة الأمعاء، ما يتسبب في الصعوبة في إخراج البراز أو يكون البراز صلبًا، وتكون حركة الأمعاء" التبرز" أقل من 3 مرات خلال الأسبوع، وقد يستمر المريض على هذه الحالة لمدة شهر تقريبًا.

أسباب الإمساك المزمن:

قد تكون الإصابة بالإمساك المزمن لسبب صحي أو بسبب تناول أنواع معينة من الأدوية وكلاهما يحتاج إلى تدخل طبي سريع، أو تكون بسبب نمط الحياة الخاطئ.

الأسباب العضوية للإمساك المزمن:

الإصابة بالانسداد المعوي.

الناسور الشرجي.

وجود التهابات بالقولون.

سرطان القولون.

الضيق في مسار المستقيم.

وجود مشكلات في عضلات الحوض.

الأمراض المناعية المتعلقة بالقولون.

الإصابة بمرض السكري.

نقص هرمونات الغدة الدرقية.

فترة الحمل.

التقدم في السن.

مرض باركنسون.

الأسباب الخاصة بتناول الأدوية:

يوجد بعض أنواع الأدوية التي بإمكانها التأثير على الجهاز الهضمي، ما يتسبب في العديد من المشكلات ومن ضمنها الإمساك المزمن، ومن أمثلة هذه الأدوية

الأدوية الخاصة بالتشنجات.

أنواع من مضادات الاكتئاب.

أنواع من مدرات البول.

الأدوية التي تستخدم لتثبيط حركة المعدة.

بعض أنواع الأدوية المضادة للحموضة.

بعض الأدوية المضادة للتشنجات.

بعض المكملات الغذائية مثل أدوية الحديد.

الأسباب الناتجة عن نمط الحياة الخاطئ:

عدم تناول الماء والسوائل بالكميات المناسبة طوال اليوم.

عدم تناول الطعام بالشكل الجيد والتقليل من الوجبات اليومية.

تناول الأطعمة السريعة والابتعاد عن الخضروات والفواكه التي تحتوي على الألياف.

عدم ممارسة الرياضة أو الحركة والجلوس لفترات طويلة.

أعراض الإمساك المزمن

أعراض الإمساك المزمن:

البراز المتكتل أو الجاف.

الإجهاد والشعور بالتعب.

بطء حركة الأمعاء.

الشعور بالامتلاء بعد التبرز.

التبرز أقل من 3 مرات في الأسبوع.

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المضاعفات:

الألم المستمر في البطن.

وجود ألم أسفل الظهر.

التقيؤ.

الإصابة بالحمى.

وجود دم في البراز.

النزيف في المستقيم.

فقدان الوزن.

أضرار الإمساك المزمن:

- قد يتسبب في الإصابة بالبواسير نتيجة الضغط المستمر على منطقة المستقيم.

- انحسار البراز داخل المستقيم أو القولون.

- التهابات وتمزق الجلد المحيط بمنطقة الشرج.

- الهبوط في المستقيم والذي يؤدي إلى النزيف.

- سلس البراز وفقدان السيطرة على الأمعاء.

علاج الإمساك المزمن للكبار

علاج الإمساك المزمن للكبار:

عند الإصابة بالإمساك المزمن يجب الحرص على التوجه إلى الطبيب وعمل الفحوصات اللازمة، والتعرف على السبب الرئيسي للإمساك المزمن أو المرض المتسبب به والعمل على علاجه بالشكل الصحيح.

هذا من خلال الأدوية التي يصفها الطبيب والتي قد تشمل الملينات أو الأدوية التي تزيد من نسبة السوائل في القولون، كما قد يلجأ الطبيب إلى القيام بالجراحة في بعض الحالات النادرة، مع اتباع العديد من النصائح التي تساعدك في التخلص من الإمساك المزمن التي يرشدك إليها الطبيب.

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تغيير نمط الحياة:

من المهم الحرص على تغيير نمط الحياة من خلال تغيير نوعية الطعام، حيث أنه من المهم أن يتم تناول الأطعمة الغنية بالألياف، شرب الكثير من السوائل، والابتعاد عن بعض أنواع الأطعمة التي تتسبب في الانتفاخ ومنها القرنبيط والكرنب.

الحركة الدائمة:

يجب الحرص على التحرك بشكل منتظم وهذا من خلال ممارسة الرياضة، ومن أبسطها رياضة المشي ولهذا من المهم الحرص على المشي يوميًا لمدة نصف ساعة حتى يتم التخلص من الانتفاخات والغازات والإمساك المزمن.

التوقف عن بعض الأدوية:

وهذا يتم تحت إشراف الطبيب حيث يتم إيقاف الأدوية التي تتسبب في الإمساك المزمن أو التغيير في نسب الجرعات التي تتناولها.

استخدام الأعشاب:

يوجد أعشاب لعلاج الإمساك المزمن والتي لها دور مساعد في ذلك ومنها الزنجبيل، البابونج، اليانسون، الشبت، والكمون والتي تحتوي على خصائص مميزة تساعد في تليين الأمعاء مما يقلل من حدة الإمساك.

كما يمكن تناول مشروب الليمون الدافئ كوصفة طبيعية لعلاج الإمساك المزمن.