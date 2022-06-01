شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تحذر من تعثر المحادثات لتمديد هدنة الشهرين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، من تعثر المحادثات الرامية إلى تمديد هدنة الشهرين فى اليمن، داعية إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، لتسهيل مساعدة ملايين الأشخاص الذين يواجهون المخاطر.

وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ـ حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن المحادثات الرامية إلى تمديد وقف إطلاق النار لم تنته بعد لكن يبدو أنها تواجه بعض الصعوبات.

وأضافت أن بلادها تعتبر وصول المحادثات إلى مأزق "مشكلة"، داعية الفرقاء في الجانبين لمواصلة تلك الجهود لإيجاد سبيل سلمي لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد تطرق -خلال محادثات أجراها مع نطيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان- إلى جهود تعزيز الهدنة في اليمن وتمديدها.