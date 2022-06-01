شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تلقى القبض على 6 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على 6 أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.



ذكر بيان صادر اليوم عن وزارة الداخلية التونسية أن فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس تمكنت من إلقاء القبض على شخصين من أجل "تكوين تشكيل عصابي بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة.



كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الارشاد الحدودي برجيم معتوق من ضبط شخصين مجتازان للحدود الجزائرية التونسية خلسة، وبمراجعة النيابة العمومية، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما، بينما تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بدوز من ضبط شخصين يحملبون جنسية إحدى الدول الإفريقية مُجتازين للحدود الجزائرية التونسية خلسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما بحسب تعليمات النيابة العامة.

