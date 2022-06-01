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"بلينكن" يبحث هاتفيًا مع الرئيس الفلسطيني التهدئة في الأراضي الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، تهدئة التوترات في الأراضي الفلسطينية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بيلنكن تحدث مع عباس بشأن أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين على الحفاظ على الهدوء وتهدئة التوترات.


وأضاف أن بلينكن شدد على أهمية العلاقة الأمريكية الفلسطينية، ودعم الإدارة لحل الدولتين المتفاوض عليه.. كما شدد على أهمية استكمال التحقيقات في حادث اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقله.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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