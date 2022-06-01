شكرا لقرائتكم خبر عن "بلينكن" يبحث هاتفيًا مع الرئيس الفلسطيني التهدئة في الأراضي الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، تهدئة التوترات في الأراضي الفلسطينية.