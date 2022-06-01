شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: رفض الحوثيين رفع الحصار عن تعز سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، أن تعنت الحوثيين في رفع الحصار عن محافظة تعز، رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة في أكثر من ملف، والدعوات الدولية، والضغوط الشعبية، يؤكد فرضها سياسة العقاب الجماعي والقتل الممنهج لأبناء المحافظة.

وأوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحصار الخانق الذي يفرضه الحوثيين على محافظة تعز الأكثر كثافة بشرية في اليمن، والمتواصل منذ 7 أعوام، وأعمال القتل اليومي والتنكيل بحق النساء والأطفال والشيوخ، يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية‏.



وأشار الارياني إلى أن التقارير التي أصدرتها مراكز رصد حقوقية أن ضحايا قصف مليشيا الحوثي لمحافظة تعز بقذائف الدبابات والمدفعية والهاون، والقناصة، من المدنيين خلال الأعوام من 2015 إلى 2020، بلغ (3590) قتيلا، منهم 761 طفلا و347 امرأة و289 مسنا، و(13736) مصابا، منهم 3155 طفلا و1180 امرأة و764 مسنا‏.



وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة النكراء، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف التلاعب بالملف، ورفع الحصار بشكل فوري وكامل عن محافظة تعز، وملاحقة المسئولين عنه من قيادات وعناصر الحوثيين باعتبارهم مجرمي حرب.