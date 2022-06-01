عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إدارة بايدن تتوقع استمرار أزمة الرقائق حتى 2024

الأربعاء 1 يونيو 2022

الخليج 365

حذرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، من أن النقص في أشباه الموصلات قد يستمر لفترة طويلة.



وأشارت الوزيرة الأمريكية، إلى أنه يجب الانتظار حتى عام 2024 لنشهد تحسنا حقيقيا.

لقد ارتفع الطلب على الرقائق الإلكترونية أثناء الجائحة ما تسبب في حدوث نقص تفاقم حاليا بسبب إغلاق المصانع في الصين جراء عودة ظهور اصابات بكوفيد.

وقالت الوزيرة في مؤتمر عبر الهاتف عقب زيارتها إلى آسيا "للأسف لا أرى أن النقص في الرقائق سيتراجع بشكل ملحوظ خلال العام المقبل".

وقالت "خلال زيارتي تواصلت مع حوالى 12 من الرؤساء التنفيذيين في كوريا" مشيرة إلى أنهم يمثلون مجموعة واسعة من القطاعات بدءا بالأدوات إلى إنتاج أشباه الموصلات.

وأوضحت "اتفقوا جميعًا على أنه يتعين الانتظار حتى نهاية 2023 أو حتى بداية 2024 لنشهد تحسنا حقيقيا".

وأضافت، "أشباه الموصلات موجودة بقوة في الحياة اليومية. وتصنع أساسا في آسيا وهي ضرورية لانتاج السيارات والهواتف الذكية أو حتى المعدات الطبية والمكانس الكهربائية".

مع الجائحة رأى المصنعون تراجع احتياطي الرقائق إلى مستوى مقلق.

ووفقًا لجينا ريموندو، فإن رؤساء الشركات يتهمون الكونجرس بالتأخر في تمرير تشريع لدعم إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة بينما "كل الدول الأخرى لديها الآن إعانات على الطاولة".

وإذا لم يتحرك الكونجرس بسرعة، فيمكن لشركات مثل سامسونج الانتقال لبناء مصانع في بلد آخر غير الولايات المتحدة.

وذكرت جينا ريموندو "سيطرح ذلك مشكلة كبيرة" وهي تدعو منذ أشهر النواب للتوصل الى اتفاق في حين أن القدرة التنافسية الأمريكية على المحك.

وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على نص في نهاية مارس/آذار يسمح مع عشرات المليارات من الدولارات، بتعزيز الصناعة الأمريكية في مواجهة المنافسة الآسيوية وكذلك من الصين، في القطاعات الرئيسية مثل أشباه الموصلات.