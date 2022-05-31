شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد ولندن تبحثان قضايا البريطانيين المعروضة أمام المحاكم العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، مع السفير البريطاني في العراق، قضايا المواطنين البريطانيين المعروضة أمام المحاكم العراقية.



وذكر المكتب الإعلامي للقضاء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء أن زيدان استقبل السفير البريطاني في العراق مارك برايسون، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ، ومتابعة قضايا المواطنين البريطانيين المعروضة أمام المحاكم العراقية.