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بغداد ولندن تبحثان قضايا البريطانيين المعروضة أمام المحاكم العراقية

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، مع السفير البريطاني في العراق، قضايا المواطنين البريطانيين المعروضة أمام المحاكم العراقية.


وذكر المكتب الإعلامي للقضاء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء أن زيدان استقبل السفير البريطاني في العراق مارك برايسون، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ، ومتابعة قضايا المواطنين البريطانيين المعروضة أمام المحاكم العراقية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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