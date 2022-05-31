شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مفرزة من داعش متخصصة بنقل الإرهابيين فى نينوى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، القبض على مفرزة من تنظيم "داعش" متخصصة بنقل الإرهابيين في محافظة نينوى.



وقالت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه في إطار تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصره، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية من تنفيذ عملية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على مفرزة من عناصر عصابات "داعش" مكونة من 4 متهمين مسؤولة عن نقل الإرهابيين والخلايا النائمة في نينوي.