شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 15% من المهاجرين عبر اليمن من النساء والفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن 15% من المهاجرين في اليمن من النساء والفتيات، داعية إلى حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال.



وأشارت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، وفقا لقناة "اليمن" الفضائية الشرعية اليوم /الثلاثاء/، إلى أن 15 % من المهاجرين في اليمن من النساء والفتيات اللائي يتعرضن لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال رحلات العبور للأراضي اليمنية..وشددت على ضرورة حماية هؤلاء المهاجرين من سوء المعاملة والاستغلال.



وكانت المنظمة قد ذكرت سابقا أن الآلاف من المهاجرين تقطعت بهم السبل في ظروف مزرية في مراكز العبور باليمن، فى الوقت الذي يعاني الشعب اليمني من أزمة إنسانية حادة.



تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الأزمة الإنسانية فى اليمن، يظل نقطة عبور رئيسية على طريق الهجرة من القرن الإفريقي إلى دول الخليج العربي.. وكانت منظمة الهجرة أشارت في وقت سابق إلى أن عدد المهاجرين الوافدين الذين وصلوا اليمن في عام 2022، بدأ في الارتفاع مجدداً، مقدّرة أعدادهم بنحو 25 ألف مهاجر في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.