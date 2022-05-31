شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن رفع أسعار المشتقات النفطية خلال يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الثلاثاء رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلسا للتر و(أوكتان 90) والديزل والكيروسين بمقدار 35 فلسا للتر، وذلك في شهر يونيو المقبل.



وأوضحت اللجنة -خلال اجتماعها الشهري اليوم لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية للفترة من 1 إلى 30 يونيو وفقا لبيان للجنة أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن مقدار الرفع على سعر مادة البنزين (أوكتان 95) لشهر يونيو القادم شكل ما نسبته 22% من فرق التكلفة الفعلية، و14% لمادة البنزين (أوكتان 90)، و11% لمادتي الديزل والكيروسين.



وأشار اللجنة إلى أنه بذلك يصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) في شهر يونيو 920 فلسا للتر بدلا من 885 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1180 فلسا للتر بدلا من 1120 فلسا للتر، ويصبح سعر الديزل والكاز 685 فلسا للتر بدلاً من 650 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة، في حين بلغت كلفتها 11 دينارا و 85 قرشا.