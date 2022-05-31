شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبنانى ينتخب أمينى سر للمجلس وأعضاء هيئة المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، فوز النائب آلان عون عضو تكتل لبنان القوي بأحد مقعدي أمانة سر المجلس والمخصص للطائفة المارونية بأغلبية 65 صوتا من الجولة الأولى، فيما فاز النائب هادي أبو الحسن بالمقعد المخصص للطائفة الدرزية بالتزكية دون انتخابات.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اللبناني الجديد، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت انتخاب نبيه بري رئيس كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) لرئاسة المجلس للمرة السابعة على التوالي بأغلبية 65 صوتا من الجولة الأولى من بين 128، بالإضافة إلى فوز النائب إلياس بو صعب عضو تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر المحسوب على رئيس الجمهورية) بمقعد نائب الرئيس بأغلبية 65 صوتا من بين 128 بعد جولتين من التصويت لم يحصل في الأولى على النصاب المطلوب.

وفاز النواب هاجوب بقرادونيان وميشال موسى وعبد الكريم كبارة بالتزكية لعضوية مفوضي هيئة مكتب المجلس.

وتقتضي الأعراف اللبنانية أن يكون منصب رئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية ونائب الرئيس للروم الأرثوذكس

ومقعدي أمانة السر للطائفتين الدرزية والمارونية وعضوية هيئة المكتب للطوائف السنية والأرمنية والروم الكاثوليك.