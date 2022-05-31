شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفى وقوع انفجار فى حى المسبح بالعاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوقوع انفجار في حي "المسبح" الواقع في وسط العاصمة بغداد.

ونقلت قال المصدر الأمني حسبما أفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية، إن "التقارير التي تم تداولها عبر منصات التواصل الإجتماعي حول وقوع انفجار بواسطة قنبلة يدوية الصنع في تقاطع المسبح بمنطقة العرصات وسط العاصمة بغداد عارية تماما عن الصحة".

ويأتي هذا النفي بعد أن تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تقارير إخبارية مفادها انفجار قنبلة يدوية في تقاطع المسبح بالعاصمة بغداد.

وكانت موجة من الهجمات قد استهدفت السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق تبناها تنظيم القاعدة وعصابات داعش الإرهابية، إلا أن هذا النوع من الاستهداف خفت وتيرته في السنوات الأخيرة مع الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق.