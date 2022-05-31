شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد أهمية مواصلة الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف بن راشد الزيانى أهمية مواصلة الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وقال الزياني ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ـ إنه "تم إجراء عدة مباحثات مع نظيري الروسي حول مستجدات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية لاسيما الأزمة الأوكرانية".

وأشار إلى أن ملك البحرين أكد خلال المباحثات مع لافروف على أهمية حل الصراع في أوكرانيا، بما يحقق مصالح البلدين وأمن واستقرار القارة الأوروبية وضرورة اللجوء إلى الحوار والطرق الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي هذا النزاع وتضمن الأمن والسلم لكافة الأطراف وتحفظ حياة المدنيين وإيصال المساعدات الانسانية لكافة اللاجئين والنازحين من البلاد.

وأوضح أن ملك البحرين أعرب أيضًا خلال المباحثات عن اعتزاز البحرين بعلاقات الصداقة التاريخية مع روسيا الاتحادية وحرصها على تعزيز التنمية في مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وشدد الزياني على أهمية توسيع نطاق التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البحرين وروسيا، بما يسهم في تنمية المصالح المتبادلة بين البلدين، مشيرا إلى أنه تطرق خلال المباحثات مع وزير الخارجية الروسي إلى القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسوريا والأمن الإقليمي وأوكرانيا والملف النووي الإيراني.