شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: هجوم حوثى بطائرتين مسيرتين يستهدف مدنيين بمحافظة مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية، جماعة الحوثي بشن هجوم بطائرات مسيرة استهدف أعيانا مدنية في مديرية رغوان شمال المحافظة.

وأوضحت السلطة المحلية في بيان أوردته قناة اليمن اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثى استهدفت بطائرتين مفخختين منزلا في قرية الحزمة بمديرية رغوان، وتسببت في أضرار مادية وحالة من الخوف لدى السكان في القرية.



يأتي ذلك، فيما يواصل الحوثيون استهداف المدنيين بالصواريخ والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة في مديرية رغوان على الرغم من الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة.



كانت الحكومة اليمنية انتقدت، أمس، استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء تصاعد عمليات تجنيد جماعة الحوثي للأطفال في مناطق سيطرتها.



وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن "المجتمع الدولي لم يتخذ أي خطوة لوقف عمليات تجنيد جماعة الحوثي للأطفال، واتخاذهم وقودا لحربها العبثية"، موضحًا أن ذلك يأتي في ظل إعلان الهدنة الأممية والجهود التي تبذل للوصول لوقف شامل لإطلاق النار، وحل سياسي شامل وفق المرجعيات.