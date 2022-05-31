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طلعت فوق "كبوت السيارة".. القبض على سعودى لضربه سيدة فى الشارع

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القاهرة - سامية سيد - ألقت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية ، القبض على مواطنين ظهرا بمقطع فيديو، وأحدهما يعتدى على سيدة فى أحد أحياء مدينة الرياض، وفق مانشرت صحيفة "الإحساء اليوم".

وبعد التحريات، تبين أن ذلك نتيجة خلافات عائلية، ولم تتقدم المرأة المُعتدى عليها ببلاغ لدى الجهات الأمنية، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالسعودية مقطع الفيديو المصور للجناة حيث يقوم أحدهم بالتعدى علي سيدة أعلي سيارة، كما نشر الامن العام بيانا حول الواقعة وإلقاء القبض على المتورطين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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