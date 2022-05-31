شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد أهمية مواجهة تحديات الإرهاب والمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح اليوم الثلاثاء، أهمية مواجهة تحديات الإرهاب والمناخ، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات العراقية البريطانية.

جاء ذلك خلال لقائه السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة المتمثلة بمكافحة الإرهاب وتقلبات الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب التعاون في مجال مكافحة الفساد، والعمل في مجال حماية البيئة ومواجهة مخاطر التغير المناخي.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وضرورة دعم الحوار والتلاقي لإنهاء الأزمات وتخفيف التوترات التي تكتنف المنطقة واتخاذ أي خطوة من شأنها تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.