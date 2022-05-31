شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مسئول أممى يبدأ زيارة للسودان تستمر 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مركز إعلام الأمم المتحدة، أن خبير الأمم المتحدة المعنى بحقوق الإنسان "أداما ديانج" سيبدأ غدًا الأربعاء، زيارة رسمية إلى السودان تستغرق أربعة أيام، يلتقى خلالها مع كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء كيانات الأمم المتحدة، والدبلوماسيين.

وذكر المركز الإعلامي أن هذه الزيارة تعد الثانية التي يقوم بها ديانج إلى السودان منذ أن عينته المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "ميشيل باشيليت"، في نوفمبر 2021 كخبير أممي معني بحالة حقوق الإنسان في السودان، وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة S- 32/1.

وخلال هذه الزيارة المرتقبة، يُكمل ديانج تواصله مع السلطات السودانية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمعالجة التوصيات التي قدمها عقب زيارته الأولى التي أجريت في فبراير من هذا العام، وستسهم نتائج زيارة المتابعة هذه في الحوار التفاعلي المعزز بشأن السودان الذي سيعقد في 15 يونيو 2022 خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.