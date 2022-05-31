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نصائح لمواجهة متلازمة ما قبل الحيض.. ما هي؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت مجلة "وومنز هالث" إن متلازمة ما قبل الحيض، هي مجموعة أعراض جسدية ونفسية، تسبق موعد الدورة الشهرية.

 

وأوضحت المجلة أن أعراضها الجسدية، آلام أسفل البطن، وصداع، وغثيان، واحتباس السوائل في الجسم، أما الأعراض النفسية فهي اعتلال المزاج والاكتئاب.

 

وأضافت المجلة أن سبب هذه الأعراض مجهول، ويرجح الأطباء أنها بسبب التغيرات الطارئة على الهرمونات الأنثوية الإستروجين، والبروجسترون، بفعل الدورة الشهرية، مشيرة إلى أن عوامل الخطورة المؤدية إلى المتلازمة تشمل التوتر النفسي والتغذية غير الصحية.

 

ويمكن مواجهتها بالأنشطة الحركية وتقنيات الاسترخاء مثل كاليوغا والتأمل، ونظام غذائي صحي يتسم بالتنوع والتوازن، وقسط كاف من النوم. وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى الأدوية مثل المسكنات ومضادات الاكتئاب والأدوية المدرة للبول.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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