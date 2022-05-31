تطبيق "تيك توك" يوقف حساب "RT" الألماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قامت إدارة "تيك توك" بإيقاف حساب "RT" الناطقة بالألمانية، مع إزالة جميع المتابعين وحذف كل مقاطع الفيديو، بحسب ما تبين بعد الدخول لحساب القناة.



ومنذ أوائل مارس الماضي، كان الوصول إلى حساب القناة محدودا في مناطق الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتم استعادته في 17 مايو.

من جهتها، قالت القناة إن "حسابها على التطبيق نما بسرعة"، مضيفة أنه "في وقت قصير اشترك فيها ما يقرب من 5 آلاف شخص. ومع ذلك، في ليلة 30 مايو، تم حظر الوصول إليها مرة أخرى في كل مكان، ليس فقط في الاتحاد الأوروبي".

ووفقا للقناة الروسية، فإن إدارة "تيك توك" أخبرتهم أن السبب هو "انتهك قواعد المجتمع"، مشيرة إلى أنهم "لم يشرحوا كيف".

تجدر الإشارة إلى أنه تم منع بث شبكة "RT" في دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما أعلنت الهيئة التنظيمية للاتصالات في بريطانيا أوفكوم عن سحب رِخصة البث الممنوحة إلى الشبكة التلفزيونية الروسية في المملكة المتحدة.