شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالجيش الليبى: عملياتنا ضد التنظيمات الإرهابية حققت أهدافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى اللواء خالد المحجوب، أن عملية الجيش ضد التنظيمات الإرهابية جنوبى البلاد كانت خاطفة وحققت أهدافها.

وقال المحجوب -فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز عربية" اليوم الثلاثاء، إن "الجيش الوطنى كثف من عمليات الاستطلاع، وملاحقة عناصر تنظيم داعش"، مؤكدًا أن الجيش الليبي وجه ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية.

وكشف المسؤول العسكري عن وجود تعاون مع عدة دول في جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، مشددًا على أن جيش بلاده يتمتع بدعم شعبي كبير.

وكان مصدر أمني في مدينة (القطرون) قد أعلن أن الجيش الوطني الليبي استطاع دخول المدينة أمس الإثنين، في عملية سريعة أسفرت عن السيطرة على المدينة والتمركز في أهم أحيائها وطرقاتها.

