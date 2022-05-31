شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان لبنان يعقد جلسته الأولى و" برى" رئيساً للمجلس للمرة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الجلسة الأولى لمجلس النواب اللبنانى الجديد، والتى تخصص لانتخاب رئيس المجلس للسنوات الأربع المقبلة ونائبه وهيئة المكتب.

ويترأس نبيه بري الجلسة الافتتاحية للمجلس بصفته أكبر النواب سنا، كما أنه المرشح الوحيد لرئاسة المجلس الجديد.

ومن المتوقع أن يتم انتخاب نبيه برى لرئاسة البرلمان للمرة السابعة والتى تستمر مدة أربع سنوات، وبذلك تكتمل الصورة النهائية لبرلمان 2022، مع انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأميني السر و3 مفوضين، ومن ثم تشكيل اللجان البرلمانية وتوزيع رئاساتها على القوى الأساسية، في جلسة ستشكل الاختبار الأول لمدى التغييرات التي طرأت على التوازنات الداخلية بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، قبل أن تنتقل الأنظار إلى المرحلة الثانية من الاستحقاقات الأكثر تعقيداً والمتمثّلة بتأليف الحكومة.

وتنص القوانين، على أن يقوم رئيس المجلس (في الجلسة الافتتاحية) على دعوة الهيئة العامة للانعقاد لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب خلال 15 يوما من بدء ولاية المجلس الجديد، والتي بدأت في 22 مايو الجاري.