شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأسرة الكويتية يؤكد الحرص على تمكين الشباب وإدماجه فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام للأمانة العامة لمجلس شؤون الأسرة الكويتية خالد بن شفلوت حرص دولة الكويت على تمكين الشباب وتبني مبادرات تأهيله وإدماجه في المجتمع.

وأضاف شفلوت - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية " كونا" على هامش المنتدى العربي الأول من أجل المساواة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بعنوان (نحو تشغيل شامل للشباب والشابات في المنطقة العربية) وتستضيفه العاصمة الأردن ليومين - أن المنتدى في دورته الاولى سيتناول تشغيلا شاملا للشباب والشابات في المنطقة العربية وذلك من خلال اقامة حوار تفاعلي بين أصحاب مصلحة متعددين وأصحاب أعمال وخبراء من المنطقة العربية والعالم لوضع ومناقشة حلول عملية للتخفيف من عدم المساواة في المنطقة العربية وزيادة مشاركة الشباب من الجنسين وإدخالهم في سوق العمل.

وأكد حرص الكويت على المشاركة في هذا المنتدى وذلك لإيمانها بالدور الذي يلعبه عضوا الاسرة الرئيسيان الاب والام حيث إنه من الضروري المساواة بين الرجل والمرأة في كثير من القضايا الهامة والتي تبدأ من البدايات الحياتية كالتربية والتعليم ابتداء من الحضانة الى التعليم العالي لكل منهما.

وشدد بن شفلوت على إيمان الكويت التام بإتاحة الفرص الوظيفية للجنسين في سوق العمل وعلى مستوى جميع الوظائف بما فيها السلكان العسكري والقضائي إضافة إلى الاستحقاقات في السكن وغيره من الامور المهمة الحياتية.وأوضح أن الكويت تحرص على حماية الاسرة والمحافظة عليها ولإيمانها بهذا الأمر أمرت القيادة السياسية بإصدار المرسوم الخاص بإنشاء المجلس الاعلى لشؤون الاسرة والذي من شأنه أن يراعي شؤون الاسرة.

من جانبه، أكد السفير الكويتي بالأردن عزيز الديحاني حرص دولة الكويت على دعم الجهود الدولية بتمكين شرائح المجتمع كافة وإدماجها سعيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التقدم المجتمعي.

وشدد الديحاني على إيمان الحكومة الكويتية بدور الشباب وطاقاته في تنمية المجتمع ما دفعها لوضع خطط وطنية وبرامج إستراتيجية ومبادرات تدعم الشباب والشابات وتؤمن لهم الفرص إضافة إلى بناء قدراتهم وتعزيز مساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية.

بدورها قالت الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) الكويتية الدكتورة رولا دشتي في الكلمة الافتتاحية للمنتدى إن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم معاناة من "اللا مساواة" والفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء مشيرة إلى أن نحو 10 في المئة فقط من السكان يحوزون على 80 في المئة من مجموع الثروات.

وسيبحث المشاركون في المنتدى على مدار يومين الحلول العملية على مستوى السياسات للتصدي لعدم المساواة مع التركيز على بطالة الشباب والشابات بوصفها سببا رئيسيا من أسباب عدم المساواة متعدد الأوجه في المنطقة العربية إضافة إلى دعم تنفيذ مختلف السياسات والمبادرات والدروس المستفادة للحد من عدم المساواة