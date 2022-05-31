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الأمن العراقي: اعتقال أحد عناصر داعش العاملين ضمن ما تسمى بـ"فرقة مؤتة"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي العاملين ضمن ما تسمي بـ"فرقة مؤتة" غربي محافظة نينوى.

وذكرت الخلية - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية - أنه "بعملية نوعية تميزت بدقة المراقبة والمعلومة المؤكدة لشعبة استخبارات الفرقة 15 وبإسناد قوة تابعة ل‍قيادة القوات البرية العراقية، تمت مداهمة مكان تواجد أحد الإرهابيين في قرية الصمود بناحية زمار غربي نينوى، وهو أحد عناصر داعش الإرهابي العاملين ضمن ما تسمى (فرقة مؤتة - ولاية الجزيرة)، وشقيقه وابنه من المنتمين لتلك الفرقة، حيث قُتل شقيقه وألقي القبض على ابنه".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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