شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي: اعتقال أحد عناصر داعش العاملين ضمن ما تسمى بـ"فرقة مؤتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي العاملين ضمن ما تسمي بـ"فرقة مؤتة" غربي محافظة نينوى.