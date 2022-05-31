وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثان هاتفيا القضايا الإقليمية والدولية

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال أوجه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.