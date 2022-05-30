شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يبحث السبل لتحريك التحقيقات في انفجار ميناء بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، السبل القانونية لتحريك التحقيقات في قضية انفجار ميناء بيروت البحري ووقف تجميده، وذلك خلال لقاءه اليوم، بعضو مجلس النواب اللبناني سيزار أبي خليل (عن التيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) والمحامي معن بو صابر بقصر الرئاسة ببعبدا.



وتناول اللقاء عددًا من المواضيع المختلفة والتطورات على الساحة الداخلية في البلاد وذلك قبل يوم من الجلسة الافتتاحية المرتقبة غدًا لمجلس النواب بتشكيله الجديد.



وتوقفت التحقيقات في قضية انفجار ميناء بيروت البحري بعد طلبات رد ومخاصمة الدولة تقدم بها عدد من المتهمين في القضية ضد قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار بدعوى أن قرارته مسيسة ولا يطبق مواد القانون والدستور المعنية بمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويتعذر حتى الآن البت في طلبات الرد ومخاصمة الدولة لعدم صدور قرار من الحكومة بالتشكيلات القضائية الجديدة التي تسد الفراغ في المناصب القضائية العليا وتكمل النصاب القانوني اللازم للبت في مثل هذه الطلبات.



على صعيد متصل، بعث عون ببرقية عزاء للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان في وفاة الكاردينال انجلو سودانو أمين السر الفخري لدولة الفاتيكان، والعميد الفخري لمجمع الكرادلة، مؤكدًا المكانة الخاصة التي كان يحملها الكاردينال الراحل للبنان واللبنانيين.