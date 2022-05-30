شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة "الإيجاد" ترحب برفع السودان حالة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الأمين العام للهيئة الحكومية الدولية للتنمية "إيجاد"، وركنه جيبيهو، بقرار المجلس السيادي لجمهورية السودان برفع حالة الطوارئ والإفراج عن السجناء، في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية.

وأشاد الأمين التنفيذي بهذه الخطوة باعتبارها خطوة إيجابية نحو خلق بيئة مواتية لمحادثات شاملة بين الأطراف السودانية.

ودعا جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الأحزاب السياسية الرئيسية والجيش ومنظمات المجتمع المدني والشباب على مواجهة تحديات البلاد من خلال الحوار البناء.

وحث جميع أصحاب المصلحة على تقديم الدعم الكامل والمشاركة الفعالة في المبادرة الثلاثية للاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة التي تهدف إلى إنشاء منصة عملية سودانية من أجل استقرار الأوضاع ودفع العملية السياسية.

تعد الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، إحدى المنظمات شبه الإقليمية في إفريقيا، والتي ترعى التعاون والتكامل الإقليمي في منطقة شرق إفريقيا، وتتشكل من ست دول تعاني من الجفاف في شرق إفريقيا وهي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وأوغندا.