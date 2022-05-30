شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يعتقل 39 شخصا لمحاولتهم اجتياز الحدود بشكل غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التونسية من ضبط 39 شخصا من مختلف المدن التونسية لاتهامهم بمحاولة اجتياز الحدود بشكل غير شرعي، وتم احالتهم إلى النيابة العامة التى قررت اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم.



وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني -في تصريح له اليوم- إن دورية تابعة لفرقة الحدود البحرية بمنطقة جرجيس، تمكنت من ضبط 8 أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي، وحجز لديهم مبلغ مالي قدره 14220 دينارا، وتم الاحتفاظ بشخصين وإتخاذ الاجراءات القانونية في شأن البقية.



وأضاف أن وحدات المنطقة البحرية بصفاقس تمكنت من ضبط مركب بحري على متنه 21 مجتازا من جنسيات افريقية مختلفة، وتم الاحتفاظ بالربان و اتخاذ الاجراءات القانونية في شأن البقية حسب تعليمات النيابة العامة، فيما نجحت دورية تابعة لفرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بمنطقة مساكن من إلقاء القبض على منظّم عمليات إجتياز صادر في شأنه 3 أحكام قضائية لاتهامه بتكوين تشكيل عصابي بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه بحسب تعليمات النيابة العامة.



وأشار إلى تمكن فرقتي الارشاد الحدودي بدوز والحدود البرية بأم علي من ضبط 9 أشخاص من جنسيات افريقية مختلفة مجتازين للحدود الجزائرية التونسية خلسة، وتم الاحتفاظ بـ4 أشخاص و اتخاذ الاجراءات القانونية في شأن البقية.