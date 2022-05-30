شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العراقى يحكم بالسجن المؤبد بحق 3 من إرهابيى داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر القضاء العراقي اليوم الاثنين أحكاما بالسجن المؤبد بحق 3 إرهابيين لانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.



وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق ثلاثة أشخاص لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، لافتا إلى أن المجرمين قاموا بالاشتراك بأعمال إرهابية مسلحة داخل العراق بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتعريض حياة المدنيين للخطر".



وأضاف أن الأحكام بحق الإرهابيين تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية /1و3 من قانون مكافحة الإرهاب العراقي.