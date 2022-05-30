شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عاملين بشركة شحن بمطار بيروت لقيامهما بسرقة متعلقات بحقائب المسافرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة اللبنانية القبض على عاملين بإحدى شركات الشحن العاملة فى مطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة بيروت لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية وأموال ومتعلقات شخصية من حقائب المسافرين بالمطار.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى "جهاز الشرطة اللبنانية" أن أحد المواطنين تقدم خلال الشهر الجارى ببلاغ ضد مجهول أقدم على سرقة مشغولات ذهبية بقيمة 4 آلاف دولار أمريكى من داخل حقيبة زوجته لدى شحنها عبر مطار رفيق الحريرى الدولى.

وأضافت أن التحريات أثبتت تورط عامل يحمل الجنسية البنجلادشية ويعمل فى إحدى شركات الشحن، موضحة أنه اعترف بما نسب إليه من اتهامات، كما أشار إلى أنه أثناء قيامه بسرقة المشغولات الذهبية من الحقيبة شاهد زميلا له - يحمل نفس الجنسية - يقوم بعملية سرقة أخرى لإحدى الحقائب، حيث أعطاه سلسلة ذهبية لعدم فضح أمره.

وأوضحت الشرطة اللبنانية أنها ألقت القبض على المتهم الثانى الذى اعترف بأنه قام بعمليات سرقة متعددة من داخل حقائب المسافرين، فى تواريخ سابقة.

وأشارت إلى أن قوة من الشركة توجهت إلى منزليهما وضبطت مبالغ مالية من عملات مختلفة، ومشغولات من الذهب والفضّة، وهاتفين، وساعة يد باهظة الثمن، ثم أحالت المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.

وكان عدد من المسافرين قد تقدموا بشكاوى تتعلق بفتح حقائب وسرقة متعلقات شخصية فى مطار بيروت خلال الفترة الماضية.