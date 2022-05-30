شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى يبحث تطورات مشروعات البنك الدولى فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، تطورات المشروعات التى ينفذها البنك الدولى فى لبنان .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، المدير الإقليمى لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه.

كما بحث ميقاتي مع سفير بريطانيا في لبنان يان كولارد الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، وذلك خلال لقائهما بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وفي السياق ذاته، التقى ميقاتي مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض للاطلاع على مشاركة الوزير في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف، وأجواء هذه الاجتماعات وأهدافها والقرارات المهمة التي اتخذت على صعيد الصحة العالمية.

وتحولت حكومة ميقاتي إلى تصريف الأعمال بمهام محدودة منذ 22 من الشهر الجاري، وذلك لحين تشكيل حكومة جديدة.