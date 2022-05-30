شكرا لقرائتكم خبر عن برى يدعو لعدم إطلاق الرصاص خلال احتفالات انتخابه لرئاسة مجلس النواب اللبنانى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا نبيه بري رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اللبناني، المواطنين في كافة المناطق، إلى عدم إطلاق الرصاص خلال إحياء أي فعالية، خاصة فعاليات الاحتفال بانتخابه لرئاسة مجلس النواب غدا.

وقال بري في بيان اليوم الاثنين، إن الرصاص الذي يطلق في الهواء سبق وأن حول الفرح إلى حزن وأمعن في إيذاء الناس في أرواحهم وممتلكاتهم، مشددا على ضرورة أن يكون مناصروه عند حسن الظن إلى جانب أهلهم في هذا الظرف العصيب في تعزيز سلمهم الأهلي وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

كان بري قد دعا إلى انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اللبناني الجديد في العاشرة من صباح غد بمقر المجلس في ساحة النجمة بوسط العاصمة بيروت.