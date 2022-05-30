ما هو سعر ومواصفات Samsung Galaxy M13؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تواصل سامسونج إطلاق أجهزتها الجديدة التي تستهدف الفئة المتوسطة، وكان آخرها هاتف Samsung Galaxy M13، الذي يعتبر أرخص هواتفها في 2022.



وأطلقت شركة سامسونج هاتفها الذكي Galaxy M13 الجديد، الذي يمتاز بشاشة IPS قياس 6.6 بوصة وبدقة وضوح 1080+ بيكسل.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن هاتفها الذكي Galaxy M13الجديد ينبض بداخله المعالج Exynos 850 ثماني النوى بسرعة حتى 2.0 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها بواسطة بطاقة microSD.

ويشتمل الهاتف الذكي الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، على كاميرا ثلاثة تتألف من عدسة رئيسية بدقة وضوح 50 ميجابيكسل مع عدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة وضوح 5 ميجابيكسل وعدسة للعمق بدقة وضوح 2 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل.

ويدعم الهاتف الذكي Galaxy M13 الجديد تقنيات Bluetooth 5.0 و Wi-Fi 5 و GPSو NFC، كما تم تجهيزه بمستشعر بصمة أصابع وبطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، بالإضافة إلى مودم 5Gومنفذ 5ر3 ملم لتوصيل سماعة الرأس ومنفذ لتركيب بطاقتي SIM.

ويعمل الهاتف الجديد بنظام التشغيل One UI 4.1، الذي يقوم على أساس جوجل أندرويد 12.

وسيتوفر هاتف Galaxy M13، في 3 ألوان هي: الأخضر الداكن والبرتقالي النحاسي والأزرق الفاتح، وبالرغم من أن سامسونج لم تعلن عن سعر وتوافر الهاتف إلا أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن الإصدار الجديد منخفض التكلفة سيأتي بسعر أقل من الطراز السابق الذي أعلنت عنه في شهر مارس/آذار الماضي، مقابل سعر 230 دولارا