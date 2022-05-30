شكرا لقرائتكم خبر عن تعلم فى مصر.. تعرف على مدير المخابرات الصومالى الجديد بعد تسلمه مهام عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم مهد محمد صلاد، المدير الجديد لجهاز المخابرات والأمن القومي الصومالي، مهام منصبه رسميا، وتم تعيينه خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الخميس الماضي.

وصلاد هو رجل فى العقد الـ 50 من عمره، تلقى تعليمه الأساسي في الصومال، أما واستكمل تعليمه الجامعي في مصر والسودان في مجال العلوم السياسية، وحصل على درجة الماجستير.

وشغل صلاد نائب وزير الخارجية الصومالي في الفترة من 17 يناير 2014 إلى 5 فبراير 2015.كما تقلد مهام وزير الدولة في شؤون الرئاسة من 2015 حتى 2017خلال فترة الرئاسة الأولى للرئيس الصومالى حسن شيخ محمود وهو من مقربيه، وهو عضو بارز في حزب اتحاد السلام والتنمية الذي أسسه الرئيس.

وكان صلاد معارضا شرسا للرئيس الصومالى السابق محمد عبدالله فرماجو، وحاول افشال خطة تمديد فترة حكمه.

وفى سياق منفصل، عين رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، مبعوثا خاصا له في إغاثة متضرري الجفاف، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

ويهدف تعيين المبعوث الخاص فى إغاثة متضررى الجفاف الى مدى التزام الرئيس الصومالى فى تخفيف أثار الجفاف وتأثيره على حياة كل من الرعاة وغير الرعاة في الصومال.