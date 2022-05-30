شكرا لقرائتكم خبر عن هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى بالعراق اليوم الاثنين، هزتين أرضيتين فى محافظة السليمانية شمالى العراق.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين فجر هذا اليوم الاثنين فى محافظة السليمانية".

وأضافت أن الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة (3.4) درجة، وتبعد 23 کم جنوب شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية، أما الهزة الأرضية الثانية فكانت بقوة (4.1) درجة، تبعد 31 کم جنوب شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية"، مؤكدة أنه لم يثبت الشعور بهما.

يذكر أن محافظة السليمانية شهدت أمس الأحد، هزتين أرضيتين بلغت قوة الهزة الأولى ( 4.4) درجة شرق قضاء كلار، والثانية كانت بقوة (4) درجات شرق قضاء كلار.