شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى: الشراكة بين مصر والإمارات والأردن خطوة لتعزيز التكامل الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى، الإعلان عن تكوين شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات ومصر والأردن خلال اجتماع استضافته أبوظبى برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، مؤكدا أنها خطوة مهمة على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المأمول والذي تسعى إليه دول المنطقة العربية.

وقال رئيس البرلمان العربي ـ في بيان صحفي اليوم ـ إن المنطقة العربية أحوج ما تكون الآن إلى هذه التكتلات، كون العالم يتجه نحو تشكيل كيانات اقتصادية قوية لمواجهة أي تداعيات مثلما حدث من تأثيرات سلبية لفيروس كورونا المستجد على اقتصاديات العالم، فضلا عن الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن المنطقة تمتلك مقومات اقتصادية هائلة لابد من استغلالها من أجل تحقيق نهضة تنموية حقيقية تدعم الطموحات العربية ومستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف رئيس البرلمان العربي: أن حجم التجارة العربية البينية ما زال دون الطموح العربي وهذه الشراكات سوف تسهم بشكل إيجابي في الدفع قدما نحو تعزيزها والارتقاء بها لمستويات أعلى".

وتابع العسومي: انطلاقة هذه الشراكة من دولة الإمارات العربية المتحدة، يجسد حرصها على تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي العربي، فضلا عن دعم القيادة السياسية في الدول الثلاث لتعزيز التعاون العربي في المجالات كافة وعلى جميع المستويات".