شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار قنبلة شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، بمقتل وإصابة 3 أشخاص، جراء انفجار قنبلة شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر الأمني - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين، إن "قنبلة يدوية انفجرت داخل منزل ضمن قطاع 35 في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين" مؤكدا أنه تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

كانت العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت أمس الأحد، اتخاذ إجراءات أمنية مشددة للحد من هجمات تنظيم داعش الإرهابي، ولا سيما في المناطق التي تشهد تضاريس جغرافية صعبة.