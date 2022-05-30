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مصدر أمنى عراقى: مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار قنبلة شرقى بغداد

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، بمقتل وإصابة 3 أشخاص، جراء انفجار قنبلة شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر الأمني - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين، إن "قنبلة يدوية انفجرت داخل منزل ضمن قطاع 35 في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين" مؤكدا أنه تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

كانت العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت أمس الأحد، اتخاذ إجراءات أمنية مشددة للحد من هجمات تنظيم داعش الإرهابي، ولا سيما في المناطق التي تشهد تضاريس جغرافية صعبة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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